Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, oggi primo turno Darderi-Quinn 6-7, 5-7 – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Day-1 a Wimbledon. Oggi, lunedì 29 giugno, comincia il terzo torneo del Grande Slam della stagione. Luciano Darderi sfida l’ostico statunitense Ethan Quinn al primo turno a Londra.  

Dove vedere la partita? Il match tra l’azzurro Luciano Darderi e lo statunitense Ethan Quinn sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e Now. 

 

In serata, attesa per l’esordio del sette volte campione di Wimbledon Novak Djokovic.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tregua a Gaza, cooperante palestinese: “Strade piene di gente, sono tutti felici”

24 Novembre 2023

Mattarella in visita a Niscemi, “Ci siamo e stiamo lavorando”

23 Febbraio 2026
incidente

Ciampino, incidente su via Kennedy: morta una 32enne di Anzio

27 Ottobre 2018

Pomezia, scuola dell’Infanzia in via Carlo Alberto Dalla Chiesa: installato l’impianto fotovoltaico

9 Gennaio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno