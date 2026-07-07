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Wimbledon, oggi i quarti Sinner-Struff – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 7 luglio, il tennista azzurro sfida il tedesco Jan-Lennard Struff nei quarti di finale dello Slam di Londra. Il numero uno del ranking Atp arriva al torneo da campione in carica, dopo aver battuto il giapponese Shintaro Mochizuki agli ottavi, mentre Struff ha superato Hurkacz dopo il ritiro del polacco nel corso del quinto set.  

Dove vedere il match? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

Il vincitore affronterà in semifinale uno tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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