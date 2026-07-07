Leapmotor apre gli ordini per B03X, il suv compatto elettrico e versatile

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Dopo avere chiuso il mese di giugno con 3.366 immatricolazioni, dato che quasi moltiplica per 10 quello dello stesso anno del 2025 e porta la quota al 2,30%, Leapmotor Italia rilancia con l’apertura ufficiale degli ordini per la nuova B03X, un modello strategico destinato a rafforzare lo sviluppo internazionale del marchio e la sua presenza nel cuore del segmento B-SUV europeo. Progettata fin dall’inizio per i mercati internazionali, questa Smart Urban Crossover combina tecnologia e praticità, proponendo una nuova interpretazione della mobilità elettrica urbana pensata per soddisfare le esigenze dei clienti europei.

Come stile la B03X si distingue per un linguaggio stilistico moderno, linee pulite ed equilibrate, con il tratto distintivo della firma luminosa LED con effetto “Smile”.All’interno l’abitacolo – in cui spiccano il quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e il display centrale touchscreen da 14,6 pollici – segue la filosofia “Smart Minimalist”, con un ambiente luminoso, intuitivo e ordinato.

Lunga 4,27 metri e alta 1,63 la nuova B03X offre un compromesso ottimale tra agilità urbana e abitabilità. Uno dei principali punti di forza è l’elevata praticità d’utilizzo con un bagagliaio che offre una capacità di 510 litri grazie all’innovativa GigaBox da 105 litri integrata sotto il pianale e può raggiungere 1.545 litri con i sedili posteriori abbattuti.

A spingerla un motore elettrico anteriore da 197 CV (145 kW) e 200 Nm di coppia, capace di prestazioni brillanti,ed elevata efficienza energetica sia nei percorsi urbani sia negli spostamenti extraurbani. Alla base delle sue prestazioni Leapmotor sottolinea il contributo dell’innovativa architettura Cell-to-Chassis CTC 2.0 Plus, che integra direttamente la batteria nella struttura del veicolo contribuendo a migliorare rigidità, sicurezza ed efficienza complessiva.

Due le opzioni di batteria LFP disponibili: da 39,8 kWh con autonomia fino a 292 km WLTP e 416 km in ciclo urbano e da 53,0 kWh con autonomia fino a 382 km WLTP e 554 km in ciclo urbano. Entrambe le batterie supportano ricarica rapida con potenze fino a 100 kW e 133 kW in DC, consentendo di passare dal 30% all’80% in soli 16 minuti e dal 10% all’80% in circa 21 minuti.

Sul fronte sicurezza il Suv Leapmotor è dotato di un pacchetto completo composto da 21 sistemi ADAS di Livello 2, supportati da 14 sensori e telecamere mentre l’esperienza digitale è affidata al nuovo Leap OS 4.0 Plus, sviluppato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8155 e completamente integrato con Apple CarPlay e Android Auto.

La gamma Leapmotor B03X è disponibile in due allestimenti, Life e Design, con un listino che parte da 24.900 euro per la versione Life con batteria da 39,8 kWh, sale a 27.400 euro per la versione Life con batteria da 53,0 kWh e raggiunge 29.400 euro per la versione Design con batteria da 53,0 kWh. Tuttavia per l’apertura degli ordini, Leapmotor propone ai clienti privati una formula con 2.000 euro di sconto, ai quali si aggiungono ulteriori 2.000 euro in caso di permuta o rottamazione. Per i primi clienti è inoltre disponibile un bonus aggiuntivo di 1.000 euro, che consente di portare il prezzo d’attacco della B03X a soli 19.900 euro. È inoltre disponibile una formula finanziaria dedicata che consente di guidare la Leapmotor B03X Life a partire da 129 euro al mese, confermando la volontà del marchio di rendere la mobilità elettrica accessibile a un numero sempre maggiore di automobilisti.

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