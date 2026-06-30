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Wimbledon, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini esordisce a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, il tennista azzurro sfida lo svizzero Stan Wawrinka – in diretta tv e streaming – , alla sua ultima apparizione nello Slam di Londra prima del ritiro, al primo turno del torneo. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati al Roland Garros, dove è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio accusato durante il match contro Arnaldi. 

 

La sfida tra Berrettini e Wawrinka è in programma oggi, martedì 30 giugno, intorno alle 17.30 ora italiana, con il match che è il terzo sul campo 1. I due tennisti non si sono mai affrontati in incontri ufficiali. 

 

La sfida tra Berrettini e Wawrinka sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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