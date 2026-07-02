Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, oggi Berrettini-Fils: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini torna in campo a Wimbledon 2026. Oggi, giovedì 2 luglio, il tennista azzurro affronta il francese Arthur Fils – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam di Londra, di cui Jannik Sinner è campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno. 

 

La sfida tra Berrettini e Fils è in programma oggi, giovedì 2 luglio, non prima delle ore 16, con il match che è fissato come secondo incontro sul campo Centrale. I due tennisti si sono sfidati in un solo precedente, vinto dal francese nell’Atp di Tokyo del 2024, con l’azzurro costretto a ritirarsi dopo il primo set. 

 

Berrettini-Fils sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, operatori ecologici senza stipendi: interviene Raffaella Neocliti

22 Agosto 2018

Meloni sente Netanyahu, obiettivo cessate il fuoco e rilascio ostaggi

8 Luglio 2024

Fake news e pandemia. Domenico Colotta, Presidente Assocomunicatori: “Dal Rapporto UGCONS emerge il rischio infodemia”

9 Novembre 2021

Torna Un Mare di Birra… sul Prato: il 25 aprile a Roma si celebra la birra artigianale

12 Aprile 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno