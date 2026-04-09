Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Farmaceutica, Rosati (Gsk): “Prodotto in Italia il primo Adc per mieloma multiplo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Gsk è la prima ed oggi unica azienda ad avere sviluppato un Adc (Antibody-drug conjugates), il belantamab mafodotin in ambito mieloma multiplo per i pazienti sin dalla prima recidiva e siamo onorati nel dire che questo farmaco viene prodotto in Italia, nel nostro sito di Parma”. Così Maria Sofia Rosati, direttore medico di Gsk Italia, partecipando, oggi a Roma, a ‘Dialoghi sull’innovazione accessibile-Innovaction’, l’incontro promosso dalla farmaceutica e Adnkronos con il patrocinio di Farmindustria. 

“Gli Adc sono l’ultima frontiera dell’oncologia – sottolinea Rosati – Storicamente bombardavamo i tumori con delle chemioterapie citotossiche, poi siamo evoluti verso gli anticorpi monoclonali che portavano la terapia dove serviva. Oggi siamo in grado di veicolare la ‘bomba’, quindi la terapia citotossica, direttamente all’interno del tumore con la possibilità di aumentare le chance di distruzione della malattia”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nati per leggere. Il 9 gennaio, in biblioteca a Lanuvio, l’incontro con lo scrittore Bruno Tognolini

4 Gennaio 2018

Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, selezionati oltre 400 volontari

10 Gennaio 2024

Eco X di Pomezia, la Regione avvia l’escussione della polizza fidejussoria

20 Ottobre 2017

Messi mania negli Stati Uniti, costo biglietti alle stelle per MLS

21 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno