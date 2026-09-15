West Nile a Oristano, morta un’altra persona: è la quarta vittima del virus nella provincia

(Adnkronos) –

Una persona, ultrasettantenne, con altre patologie pregresse, è morta lunedì 14 settembre dopo aver contratto il virus della Febbre del Nilo: era ricoverata all’ospedale San Martino di Oristano da circa una settimana. Sale così a quattro il numero dei decessi causati dalla West Nile in provincia di Oristano nel 2026, mentre il numero di casi di contagio accertati è di ventisette persone.

“Ricordiamo ancora una volta le misure di prevenzione e protezione dal virus – ricorda la direttrice del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl di Oristano, Maria Valentina Marras -, cioè evitare i ristagni d’acqua, schermare le finestre con zanzariere, utilizzare spray repellenti quando si è all’aperto, in particolare all’imbrunire, quando sono più attive le zanzare, insetti che veicolano il virus”.

“Continuiamo a proteggerci e proteggere in particolare le persone anziane e fragili – è l’appello del direttore generale della Asl, Grazia Cattina – Non smettiamo di adottare scrupolosamente le precauzioni per difenderci dalle punture di zanzara”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)