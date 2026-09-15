Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

West Nile a Oristano, morta un’altra persona: è la quarta vittima del virus nella provincia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Una persona, ultrasettantenne, con altre patologie pregresse, è morta lunedì 14 settembre dopo aver contratto il virus della Febbre del Nilo: era ricoverata all’ospedale San Martino di Oristano da circa una settimana. Sale così a quattro il numero dei decessi causati dalla West Nile in provincia di Oristano nel 2026, mentre il numero di casi di contagio accertati è di ventisette persone.  

“Ricordiamo ancora una volta le misure di prevenzione e protezione dal virus – ricorda la direttrice del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria della Asl di Oristano, Maria Valentina Marras -, cioè evitare i ristagni d’acqua, schermare le finestre con zanzariere, utilizzare spray repellenti quando si è all’aperto, in particolare all’imbrunire, quando sono più attive le zanzare, insetti che veicolano il virus”. 

“Continuiamo a proteggerci e proteggere in particolare le persone anziane e fragili – è l’appello del direttore generale della Asl, Grazia Cattina – Non smettiamo di adottare scrupolosamente le precauzioni per difenderci dalle punture di zanzara”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Pomezia, Largo Locullo: arriva la videosorveglianza

2 Febbraio 2018

Antonelli, falso allarme a Montecarlo: “C’è qualcosa di strano”

7 Giugno 2026

Gatti “In Bosnia gara che può cambiare il futuro, serve lo spirito giusto”

29 Marzo 2026

Elezioni Ungheria, vince Magyar “Orban si è congratulato per la nostra vittoria”

12 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno