Bancali usati e nuovi
Italia

Welfare: Maggi (Assofondipensione), ‘Portabilità rischia di creare concorrenza sleale’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“La portabilità che entrerà in vigore a fine ottobre desta forte preoccupazione per il potenziale impatto sui patrimoni dei fondi, costretti a congelare gli investimenti a supporto del sistema Paese per mantenere maggiore liquidità. La misura non crea un libero mercato ma una concorrenza sleale.” Ha dichiarato Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione, intervenendo al Global Welfare Summit 2026 a Roma.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Trescore, professoressa accoltellata da studente. E’ grave. Valditara “Serve legge”

25 Marzo 2026
Bioparco di Roma

Al Bioparco di Roma è nata una otaria della California [IL VIDEO DEL PARTO]

22 Giugno 2023

Attentato Ranucci, Cdr Tg3: “Giù le mani da ‘Report’, inchiesta non sia pretesto per distruggere il programma”

18 Agosto 2026

“Altro che 800 posti di lavoro persi, è stato anzi salvato tutto il settore turistico viterbese”

30 Giugno 2020
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno