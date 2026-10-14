Italia
Welfare: Maggi (Assofondipensione), ‘Portabilità rischia di creare concorrenza sleale’
“La portabilità che entrerà in vigore a fine ottobre desta forte preoccupazione per il potenziale impatto sui patrimoni dei fondi, costretti a congelare gli investimenti a supporto del sistema Paese per mantenere maggiore liquidità. La misura non crea un libero mercato ma una concorrenza sleale.” Ha dichiarato Giovanni Maggi, presidente di Assofondipensione, intervenendo al Global Welfare Summit 2026 a Roma.