Bancali usati e nuovi
Italia

Welfare, Cuzzilla (Terna): “Trasmettere modelli è responsabilità grandi aziende”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Oggi le grandi aziende nel paese hanno una responsabilità importante: cercare per tutta la filiera di trasmettere quelli che sono stati e sono i modelli di welfare. Il welfare è uno strumento importante che non deve essere visto come un costo, ma invece come un plus molto importante per dare più competitività alle aziende”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Stefano Cuzzilla, amministratore delegato I.W.S. e presidente Terna, in occasione del Global Welfare Summit 2026, giunto alla terza edizione, alla presenza di oltre 600 partecipanti. 

“Dobbiamo – sottolinea – mettere al centro le persone. Chiaramente le grandi aziende del Paese hanno più strumenti di welfare anche nella parte contrattuale e devono cercare di dare alla filiera dei loro fornitori gli strumenti che possono essere utili anche per loro, dalla sanità alla previdenza. E’ importante anche incidere sul gender pay gap per offrire modelli che agevolino le donne nel mondo del lavoro e per promuovere l’introduzione dei giovani nel mercato. Dai dati che noi abbiamo non è vero che i giovani non vogliono fare carriera, anzi vogliono rimanere a lavorare in Italia, per questo li dobbiamo aiutare”.  

“Sul welfare – precisa Cuzzilla – si può giocare una grande partita; in tutti gli strumenti di misurazione che vediamo, sia in questo convegno, sia anche in tutti gli studi che noi stiamo facendo, sia come Cida sia con le grandi aziende, si dimostra che laddove c’è un welfare ottimale e si mette al centro le persone, la produttività aumenta”.  

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

vittime del dovere

Quel carteggio “riservatissimo” sulla Marina Militare

16 Luglio 2017

Energia: Engie, impianto Mazara tassello strategia rinnovabili in Italia

30 Maggio 2023
Il freddo ritorna?

Il freddo ritorna?

13 Dicembre 2022

da Gisel Boutique a Lavinio mare Anzio l’inverno e il Natale diventano caldissimi…

23 Novembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno