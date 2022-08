Vuelta di Spagna: la terza tappa di Breda è adatta ai velocisti

Ancora una tappa pianeggiante per i corridori della Vuelta di Spagna. La terza tappa della grande corsa iberica partirà e raggiungerà Breda dopo 193.2 chilometri. Una frazione totalmente pianeggiante questa odierna con un breve sconfinamento in Belgio dove i ciclisti potranno ammirare il paesaggio tipico del Nord Europa. La prima parte della terza tappa della Vuelta di Spagna è caratterizzata dal passaggio a Baarle Nassau, contenente ben 22 exclavi belghe.

Nella seconda parte della tappa i ciclisti affronteranno il leggero GPM di Rijzendeweg, 400 metri al 3,7% di pendenza media che porterà punti per la classifica degli scalatori. Dopo questa brevissima salita i corridori riprenderanno la strada per tornare a Breda. Ai meno 23 chilometri i ciclisti taglieranno il traguardo volante di Sint Willebrord che darà punti per la classifica velocisti. Infine da qui in avanti le squadre metteranno in azione i gregari per dare il via alla volata conclusiva della terza tappa della Vuelta di Spagna.

