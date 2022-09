Vuelta di Spagna: la passerella finale saluterà i tifosi iberici. Il percorso odierno

La partenza dell’ultima tappa della Vuelta di Spagna partirà da Las Rozas per raggiungere Madrid. E’ la passerella finale dove per i primi 40 chilometri saranno tranquilli visto che si renderà omaggio ai tifosi. Dopo il passaggio di Paiasaje de la Luz, ultimo traguardo voltante della corsa spagnola, i restanti chilometri saranno importanti per la vittoria di tappa. La frazione della Vuelta di Spagna sarà lunga 96.7 chilometri e decreterà (con molta probabilità) le vittorie di Remco Evenepoel della Quick-Step Alpha Vinyl sfilare in maglia rossa e bianca, di Mads Pedersen della Trek-Segafredo in maglia verde e di Richard Carapaz in maglia a pois. Per quanto riguarda le squadre a vincere (con molta probabilità) sarà la UAE Team Emirates.

Mi piace: Mi piace Caricamento...