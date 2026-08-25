Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Volo Swiss costretto all’atterraggio d’emergenza alle Azzorre: cos’è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Allarme in volo sul collegamento tra Chicago e Zurigo. Il volo Swiss LX9, partito dagli Stati Uniti e diretto in Svizzera, ha dovuto interrompere la propria rotta e procedere con un atterraggio d’emergenza alle Azzorre oggi, martedì 25 agosto. Come riporta il quotidiano svizzero Blick, le circostanze dell’accaduto non sono ancora del tutto chiare, ma i dati di Flightradar24 hanno mostrato – durante il volo – l’attivazione del codice 7700, utilizzato dagli equipaggi per segnalare una situazione di emergenza generale a bordo. L’aereo, un Boeing 777-3DE, ha quindi fatto rotta verso l’isola di Terceira, dove è atterrato all’aeroporto di Lajes intorno alle 8.30, secondo l’orario svizzero. 

Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il volo a effettuare l’atterraggio d’emergenza. Un portavoce di Swiss ha spiegato al Blick che la decisione è stata presa dopo che l’equipaggio ha avvertito un ‘odore chimico’ a bordo e che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cecchi Paone all’Adnkronos: “Io e Simone sposi a dicembre”

2 Novembre 2023

Conclusa la settima rassegna “Anzio nel Cinema”, l’attore Plinio Fernando (Mariangela) premiato con la Fanciulla d’Anzio

24 Agosto 2017

Food, Figura (Circana Italia): “Il consumo di salmone cresce in Italia grazie a sushi, poke e delivery”

19 Maggio 2026

Europei di canottaggio a Varese, ventidue barche azzurre in gara da venerdì

28 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno