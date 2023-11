Volkswagen ID.7 Tourer: la prima station wagon elettrica

(Adnkronos) –

Volkswagen ID.7 Tourer è la prima familiare completamente elettrica del Marchio tedesco. Sarà commercializzata in Europa nel corso del 2024, la nuova Volkswagen ID.7 Tourer offrirà tanto spazio ma anche un’elevata efficienza, un gradito ritorno per brand che da più di 60 propone questa tipologia di carrozzeria per i suoi modelli. Fino a oggi una configurazione che è stata chiamata con vari nick, Variant, Shooting Brake, con la ID.7 Tourer ci sarà un ritorno al passato per una familiare che sarà efficiente ma anche sofisticata. Il suo coefficiente di penetrazione aerodinamica è pari a 0,242, un valore del tutto simile a quello della berlina, il suo design è elegante e possente, tanto lo spazio interno, il volume del bagagliaio raggiunge i 545 litri, con lo schienale posteriore abbattuto può salire fino a 1.714 litri. Sarà prodotta nello stabilimento Volkswagen di Emden, si tratta del secondo modello dopo la ID.4 che si basa sulla piattaforma MEB ad essere prodotto nel nord-ovest della Germania. Una base modulare che sfrutta lo spazio interno ma che rende anche molto aerodinamica la linea esterna, per esaltarne le forme Volkswagen in occasione del CES di Las Vegas ha realizzato una copertura mimetica sulla base della vernice multistrato utilizzata sulla ID.7. Una camuffatura realizzata con grafica Indian Summer, sul retro sono presenti i codici QR che si integrano perfettamente con la livrea. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

