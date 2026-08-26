Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Viterbo, scooter travolto da camion: arrestato il conducente, guidava con la patente revocata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – E’ stato arrestato il 50enne alla guida dell’autocarro che lunedì si è scontrato con uno scooter sulla provinciale Caninese a Tessennano nel Viterbese, causando la morte di un 65enne. L’uomo, cittadino albanese residente a Roma e dipendente della ditta proprietaria del mezzo, guidava con la patente revocata. La vittima era stata trasportata all’ospedale ‘Santa Rosa’ di Viterbo, dove è deceduta poco dopo per le gravi lesioni riportate.  

I carabinieri della compagnia di Tuscania hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e arrestato il conducente per omicidio stradale, disponendo per lui i domiciliari. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Champions, Di Canio show nel prepartita: la frase che imbarazza lo studio

6 Maggio 2026

Djokovic batte Sinner al quinto e vola in finale in Australia

30 Gennaio 2026

Alluvione in Emilia-Romagna, dal Governo 20 mln dopo stato di emergenza

20 Settembre 2024

Amoroso “La Corte fedele alla sua missione di custode della Costituzione”

26 Marzo 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno