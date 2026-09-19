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Viterbo, scontro tra due auto a Nepi: muore una ragazza di 17 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Una ragazza di 17 anni è morta nello scontro tra due macchine avvenuto poco prima di mezzanotte sulla Mazzanese, a Nepi. Per lei, incastrata tra le lamiere dell’auto sulla quale viaggiava, i sanitari del 118 non hanno potuto che costatare il decesso. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri tre ragazzi. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, anche i carabinieri. 

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