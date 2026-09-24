Olanda, Van Dijk litiga con un giornalista: “Scrivete ca***te e bugie”

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Virgil van Dijk litiga con un giornalista. Il difensore del Liverpool ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Olanda e Germania, in programma oggi, giovedì 24 settembre, e valido per la prima giornata di Nations League. Durante l’incontro con i media il capitano orange ha avuto un acceso botta e risposta con un reporter.

“Non ho nessun problema con la stragrande maggioranza dei media, e non ne ho mai avuti”, ha detto Van Dijk rispondendo a una domanda, “ma a volte scrivono cazzate e bugie. Cosa ci posso fare?”.

Immediata la replica del giornalista: “Potresti parlarne direttamente con quella persona”, ma la risposta di Van Dijk ha spiazzato tutti: “È quello che sto facendo in questo momento”.

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