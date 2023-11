Violenza sulle donne, Schlein a Meloni: “Lavorare insieme su prevenzione, io ci sono”

(Adnkronos) – A Giorgia Meloni dice "almeno su questo", sulla violenza sulle donne, "mettiamo da parte lo scontro politico. La repressione non basta", su quello "bisogna mettere su risorse", ma "se vogliamo sradicare per davvero questa tossica cultura patriarcale bisogna partire prima che si radichi nei maschi. Approviamo subito una legge che introduca l'educazione al rispetto e alla affettività in ogni ciclo scolastico". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein a 'In mezz'ora', su Rai3, rinnovando l'appello alla maggioranza a collaborare contro il femminicidio e la violenza di genere. Per Schlein, bisogna "aiutare le donne che hanno paura di denunciare, coltivare i saperi, ascoltare e sostenere i centri anti-violenza, la prevenzione passa anche dall'emancipazione economica delle donne". "Oggi è il momento in cui ci sentiamo vicini al dolore del padre, della sorella e del fratelli di Giulia Cecchettin", ma "su questo – per la segretaria dem – vale la pena mettere da parte le divisioni politiche: non riduciamoci alla ritualità delle dichiarazioni". A chi le chiede se ha avuto risposte da Giorgia Meloni, "no, non ancora, però io ci sono, noi ci siamo", ribadisce, "perché è arrivato il momento di lavorare insieme sulla prevenzione per far fare un salto in avanti al Paese". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...