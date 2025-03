Vincono al Lotto con l’IA: 50mila euro in tasca e la curiosità di un sistema imprevedibile e vincente

Una vittoria al Lotto di 50mila euro attraverso l’Intelligenza Artificiale: il curioso caso che sorprende tutti

Una vincita sorprendente ha attirato l’attenzione dei media: tre studenti di fisica dell’Università del Salento hanno vinto poco meno di 50.000 euro al Lotto, attribuendo il loro successo all’uso di un sistema basato sull’intelligenza artificiale (IA). Il fatto che la vincita sia avvenuta due volte, con una somma iniziale di 4.500 euro seguita da un colpo da 43.000 euro, ha fatto scatenare il dibattito. Ma è davvero possibile prevedere i numeri del Lotto utilizzando l’IA?

Per capire come sono arrivati a questo risultato, dobbiamo partire dalla genesi del sistema. Secondo quanto raccontato dalla stampa, i tre ragazzi si sono rivolti al titolare di una ricevitoria a Monteroni, un paese vicino Lecce, per chiedere consiglio sui numeri ritardatari.

L’idea era di sfruttare numeri che non venivano estratti da molto tempo, una convinzione comune tra i giocatori del Lotto. Ma Diego Manca, il proprietario della ricevitoria, ha suggerito loro di concentrarsi su numeri che uscivano più frequentemente. Questo consiglio ha spinto gli studenti a sviluppare un sistema che si basasse sui cicli storici delle estrazioni, cercando di individuare pattern nelle ultime due anni di estrazioni.

I numeri vincenti del Lotto utilizzando l’IA: ecco il sistema

L’uso dell’intelligenza artificiale per prevedere i numeri del Lotto è stato l’elemento innovativo. Gli studenti hanno creato un programma che analizzava questi cicli e suggeriva i numeri da giocare. Nonostante l’idea sembri affascinante, la realtà è ben più complessa.

Gli esperti, infatti, mettono in guardia: l’IA non può prevedere i numeri del Lotto. Francesco Napolitano, professore di sistemi di elaborazione delle informazioni dell’Università del Sannio, è chiaro nel suo intervento: “Il Lotto è un sistema puramente casuale, senza alcuna regolarità su cui possiamo fare previsioni”.

Secondo la teoria dell’informazione, i numeri estratti nel Lotto sono completamente casuali, il che significa che non esistono pattern o cicli che possano essere sfruttati per prevedere i risultati futuri. Il punto di vista degli studenti, tuttavia, è meno deterministico. Loro stessi riconoscono che il Lotto è un gioco di pura fortuna, ma hanno voluto testare se fosse possibile individuare delle tendenze sfruttando l’intelligenza artificiale.

L’IA prevede l’esito dei giochi di azzardo? Arriva la risposta definitiva

In un’intervista, hanno spiegato che il loro progetto era puramente sperimentale, un modo per mettere alla prova le loro teorie matematiche. “Siamo consapevoli che le estrazioni sono casuali”, hanno detto, “ma volevamo vedere se l’IA poteva aiutarci a scoprire qualcosa di nuovo, anche in un sistema aleatorio come il Lotto”.

In fin dei conti, la loro è stata più una curiosità accademica che una vera speranza di fare soldi facili. Insomma, la vicenda ha sollevato non poche perplessità. È possibile che l’intelligenza artificiale possa aiutarci a prevedere l’esito di giochi di puro azzardo come il Lotto? Gli esperti sono unanimi nell’affermare che no, non è possibile.

Ma se nulla altro, questa storia dimostra come la curiosità intellettuale, unita alla passione per la ricerca, possa portare a risultati sorprendenti – anche se frutto del caso. Questa vicenda ci invita a riflettere su quanto siamo disposti a credere nelle potenzialità dell’IA e sulla nostra innata speranza di trovare modelli nascosti nel caos. Ma la domanda rimane: se davvero esistesse una regolarità nel Lotto, saremmo in grado di scoprirla?