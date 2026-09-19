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Vicenza, precipita per 100 metri sulla Ferrata delle Anguane: morto escursionista

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un escursionista è morto oggi, sabato 19 settembre, dopo essere precipitato per oltre cento metri lungo la Ferrata delle Anguane nel Vicentino. L’allarme è scattato verso le 15.30, quando la centrale del 118 di Vicenza ha ricevuto le chiamate di diversi testimoni che avevano assistito all’incidente. 

 

L’uomo stava percorrendo il tratto attrezzato insieme ad altre due persone. Arrivato nella zona del Tetto dei Salbanei, ha perso l’equilibrio, precipitando per oltre cento metri fino al bosco sottostante. I tecnici del Soccorso alpino di Arsiero, saliti dalla Ferrata verde, hanno trovato prima alcuni oggetti personali e poi il corpo senza vita dell’escursionista. Sul posto è arrivato l’elicottero di Padova emergenza con il tecnico di elisoccorso e il medico. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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