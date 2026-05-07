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Via libera definitivo Camera a Dl Commissari, Mit “Grandi opere motore sviluppo”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Con il voto definitivo della Camera, il Decreto Commissari è definitivamente legge. Un provvedimento che accelera la realizzazione delle opere strategiche italiane, semplifica le procedure e rafforza la capacità decisionale dello Stato.
Gli amministratori delegati di Anas e RFI diventano commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie, con poteri più ampi per coordinare autorizzazioni, superare i rallentamenti burocratici e garantire tempi certi. Inoltre, per garantire una gestione più unitaria degli interventi, gli stessi amministratori delegati di Anas e RFI subentrano commissari già nominati, per rendere più veloce ed efficace l’avanzamento dei cantieri. Il decreto imprime una svolta a infrastrutture decisive per il Paese, dal Ponte sullo Stretto al MOSE fino alla nuova diga di Genova, rafforzando anche manutenzione e sicurezza della rete viaria e ferroviaria.
“Un piano che punta a trasformare le opere pubbliche a motore concreto di sviluppo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica” si legge nella nota del Mit.

– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
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