“Via la bandiera di Israele e non quella della Palestina”, tensione ai Mondiali

(Adnkronos) – “Perché mi togliete la bandiera di Israele ma lasciate la bandiera della Palestina?”. Tensione ai Mondiali 2026 sugli spalti del Sofi Stadium di Los Angeles dove si è giocato il match tra Iran e Nuova Zelanda, terminato 2-2. Un video diffuso su X mostra l’intervento degli steward dello stadio per rimuovere la bandiera di Israele sventolata da un tifoso.

L’uomo documenta la scena e fa notare che, poche file dietro di lui, un altro tifoso sventola una bandiera della Palestina: “Perché mi togliete la bandiera e quella la lasciate? E’ un gesto antisemita”, dice agli steward, che rispondono facendo riferimento a istruzioni fornite da una responsabile della sicurezza dell’impianto.

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