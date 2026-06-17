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Caso Garlasco, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Malore per la madre di Andrea Sempio. La donna “è al pronto soccorso per eccesso nell’assunzione di farmaci” spiega l’avvocato Liborio Cataliotti che con la collega Angela Taccia difende il 37enne indagato per l’omicidio di Garlasco.  

“Come team difensivo abbiamo mandato un messaggio di solidarietà e auguri di pronta guarigione al figlio con cui l’avvocata Taccia è riuscita a parlare. Lo abbiamo invitato a stare vicino alla mamma, a tranquillizzarla, a dirle che moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare ad Andrea e a tutta la famiglia Sempio serenità”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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