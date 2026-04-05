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Verissimo, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti e le interviste

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento di Verissimo. Tra gli ospiti e le interviste di oggi, Federica Bonaccorti e Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti. 

  

A Verissimo, le emozioni e la carriera di Federica Brignone, culminata ai recenti Giochi Olimpici Invernali con due medaglie d’oro, conquistate a soli dieci mesi dal suo gravissimo infortunio. 

Per ricordare Enrica Bonaccorti, grande signora della tv, scomparsa lo scorso 12 marzo, sarà in studio con il suo racconto e commozione, la figlia Verdiana. 

E ancora, saranno ospiti i prof del talent di Maria De Filippi Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, il super campione di rugby Tommaso Menoncello e Iva Zanicchi. 

Infine, a un anno dalla morte di Ilaria Sula, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Mark Samson, saranno in studio i genitori della ragazza Gezime e Flamur. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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