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Verissimo, domenica 20 settembre: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Oggi, domenica 20 settembre, torna Verissimo con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Silvia Toffanin e dei suoi ospiti. Al centro della nuova stagione le storie e i racconti inediti dei protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e dell’attualità. 

Nell’appuntamento domenicale, tutte le emozioni di Ilary Blasi, che lo scorso 13 settembre ha sposato l’imprenditore Bastian Müller ed è in onda su Canale 5 con la nuova stagione di ‘Grande Fratello Vip’. Con lei le opinioniste del reality: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. 

A Verissimo aprirà il suo cuore, in un’intervista senza filtri, Emanuele Filiberto. In studio anche Alessandra Mussolini, pronta al debutto, come opinionista, nella nuova edizione del dating show ‘Uomini e Donne’. 

Spazio poi a una grande campionessa, Chiara Pellacani, entrata nella storia dei tuffi, con i suoi 5 ori vinti agli ultimi campionati europei di Parigi 2026. Infine, la dolorosa testimonianza di Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la tredicenne uccisa dall’ex fidanzato nel 2024, a cui dopo la recente sentenza d’appello è stata ridotta la pena da 17 a 15 anni. 

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