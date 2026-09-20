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Davide Di Lernia, il figlio 47enne di Leone morto in un incidente in moto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Davide Antonio Di Lernia, figlio del cantautore ironico e conduttore radiofonico Leone di Lernia, è morto nella notte dopo essersi schiantato con la sua moto in via Mecenate, a Milano.  

Secondo le prime ricostruzioni, intorno a mezzanotte e mezza il 47enne avrebbe perso il controllo del mezzo in prossimità del civico 69, deviando verso sinistra e urtando una ringhiera metallica, rimanendo decapitato. Il pm ha disposto il sequestro della moto, i familiari sono stati avvisati.  

Davide Antonio Di Lernia collaborava con diverse emittenti radio. Sul posto sono intervenuti personale della polizia locale e un’ambulanza. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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