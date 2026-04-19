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Verissimo, domenica 19 aprile: gli ospiti e le interviste di oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, domenica 19 aprile, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. L’appuntamento è alle 16.30 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste.  

Tra gli ospiti di oggi, un’attrice simbolo di autenticità e di grande fascino: Giuliana De Sio. In studio, anche una delle voci simbolo di Napoli: Nino D’Angelo. 

Inoltre, tra gli ospiti: Sabrina Salerno, per la prima volta in studio con la sorella ritrovata Manuela, e Paola Iezzi, uscita con il nuovo singolo dal titolo ‘Stessa direzione’. 

Infine, spazio al dolore e alla richiesta di aiuto di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 e che loro, nonostante il caso sia appena stato archiviato, continueranno a cercare. 

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