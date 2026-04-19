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Serie A, oggi Verona-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 19 aprile, i rossoneri affrontano il Verona in trasferta al Bentegodi in uno dei match della 33esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, terza in classifica, è chiamata a riscattare il brutto ko rimediato a San Siro contro l’Udinese (0-3), mentre i gialloblù – penultimi a -9 da Lecce e Cremonese – hanno perso contro il Torino nell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Verona-Milan, in campo oggi alle 15:  

VERONA (3-5-2) Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco 

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri 

 

Verona-Milan sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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