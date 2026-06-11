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Venezia, trovato morto il 19enne scomparso nei giorni scorsi a Spinea

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
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(Adnkronos) – E’ stato ritrovato morto il giovane Mattia Testi, 19 anni, scomparso dallo scorso 4 giugno da Spinea (Venezia). A darne notizia l’amministrazione comunale. “La notizia pone fine ai giorni di intense ricerche che hanno visto impegnate le forze dell’ordine, la Protezione Civile, la polizia locale e i vigili del fuoco”. L’Amministrazione comunale “si stringe attorno alla famiglia di Mattia in questo momento di immenso dolore ed esprime la propria più sincera vicinanza ai suoi cari”.  

“A nome dell’intera comunità di Spinea desidero esprimere il più profondo cordoglio per questa tragica notizia. In questi giorni la nostra città ha condiviso con apprensione la speranza di un esito diverso e oggi si trova unita nel dolore. Alla famiglia di Mattia rivolgiamo il nostro abbraccio e la nostra vicinanza”, dichiara il Sindaco Franco Bevilacqua. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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