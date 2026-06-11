Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Messico-Sudafrica, piovono rossi: tre espulsi, caos ai Mondiali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Incubo cartellini rossi per il Sudafrica. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale africana ha sfidato il Messico nella gara inaugurale del Mondiale 2026, in una partita segnata anche da alcuni episodi arbitrali. Il Sudafrica ha infatti terminato la gara in nove uomini, a causa delle espulsioni dirette di Sithole al 50′ e Zwole all’83. Mentre il Messico ha chiuso in dieci per il rosso rifilato a Montes nel recupero. Tre espulsi sono un record per una partita inaugurale di un Mondiale. 

Succede tutto nel secondo tempo. Sul punteggio di 1-0, Gutierrez viene lanciato in profondità ma viene atterrato da Sithole, schierato a sorpresa dal primo minuto e già disastroso sul primo gol messicano di Juinones. Il difensore sudafricano interviene dritto sull’avversario, stendendolo al limite dell’area e l’arbitro brasiliano Sampaio estrae il cartellino rosso. 

Nel finale di gara, quando il Messico ha già siglato il 2-0 con Jimenez, arriva il secondo rosso per il Sudafrica. Dopo una revisione al Var, il direttore di gara punisce una manata di Zwane, appena entrato in campo, durante un contrasto con un avversario, giudicando la sbracciata come gioco violento e lasciando i Bafana Bafana concludere la partita in nove. 

In pieno recupero invece, al 92′, arriva il cartellino rosso per Montes. Il difensore messicano atterra un avversario lanciato verso la porta e l’arbitro estrae un altro cartellino rosso. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Viterbo, scoperto durante “colpo” in casa ad Orte fugge, arrestato

21 Settembre 2018

Perdita d’aria sulla Stazione Spaziale, la Nasa agli astronauti: “Tornate su Iss”

5 Giugno 2026

Ostaggi di Hamas, l’appello delle famiglie: “Governo deve fare di più”

12 Novembre 2023

Belgio, quattro feriti in sparatoria nel centro di Bruxelles: uno rischia la vita

6 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno