VELO e Aprilia Racing insieme al GP di San Marino e della Riviera di Rimini

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – VELO, brand di sacchetti di nicotina di BAT Italia, rinnova la collaborazione con Aprilia Racing in occasione del Gran Premio di San Marino, in programma dall’11 al 13 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

La presenza a Misano, spiega una nota, “celebra una partnership che unisce innovazione, tecnologia e performance”. Per VELO, “rappresenta inoltre un’opportunità per raccontare il ruolo strategico che la categoria riveste per l’Italia, dove il prodotto è realizzato presso l’A Better Tomorrow Innovation Hub di Trieste, centro di eccellenza per l’innovazione e la manifattura avanzata”.

Durante il weekend di gara, VELO sarà presente al fianco di Aprilia Racing con una serie di attività dedicate ai consumatori adulti di nicotina, sia all’interno del circuito, con un corner dedicato nell’area hospitality, sia nell’ambito del Dedikato Festival, dove sarà disponibile un simulatore di guida firmato Aprilia Racing.

Il 12 e 13 settembre, VELO estenderà il suo programma a Rimini con due serate dedicate al Coconuts.

“L’Italia riveste un ruolo strategico per VELO. Da marzo 2025, il brand è prodotto nel nostro Innovation Hub di Trieste, segnando un traguardo importante nel percorso di trasformazione di BAT verso un business sempre più orientato alle categorie senza combustione – ha affermato Sebastian Schroth, Head of Marketing di BAT Italia -. Quella che era nata come una visione ambiziosa si è oggi affermata come una realtà d’eccellenza nella produzione di sacchetti di nicotina per consumatori adulti e che oggi rappresenta il valore del Made in Italy all’interno del portfolio di BAT. Attraverso la partnership con Aprilia Racing, uniamo innovazione, costruzione del brand e trasformazione, dando vita a esperienze distintive per i consumatori adulti di nicotina in occasione di uno degli appuntamenti sportivi più importanti d’Italia”.

“Siamo molto felici di poter contare anche nel 2026 su un partner come VELO. Aprilia Racing si distingue da sempre per la sua italianità e per un know-how consolidato, valori che trovano in questa collaborazione un’ulteriore occasione per essere condivisi – ha sottolineato Massimo Rivola, Amministratore Delegato di Aprilia Racing -. Proseguire questo percorso insieme a VELO ci permette di rafforzare il legame con il nostro territorio e, al tempo stesso, di raccontare anche oltre i confini nazionali la capacità italiana di innovare e competere ai massimi livelli nel campo della tecnologia e della performance.

– news in collaborazione con VELO –

– foto ufficio stampa VELO –

(ITALPRESS).