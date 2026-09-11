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Morta a 94 anni la principessa Astrid di Norvegia: due settimane fa era deceduto re Harald, il fratello

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
La principessa Astrid di Norvegia è morta oggi, venerdì 11 settembre, all’età di 94 anni. La notizia è stata comunicata dalla Casa reale norvegese, che ha reso noto il decesso della principessa, figura di rilievo della famiglia reale. 

Sorella maggiore del re Harald V, Astrid aveva partecipato soltanto l’altro ieri, in carrozzina, ai funerali di Stato del fratello, morto esattamente due settimane fa, alla fine di agosto. Nonostante le condizioni di salute, aveva voluto essere presente alla cerimonia per dare l’ultimo saluto al sovrano e partecipare a uno dei momenti più solenni della vita della monarchia norvegese. 

La sua scomparsa arriva dunque a pochi giorni da quella del fratello, segnando un altro lutto per la famiglia reale e per il Paese. 

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