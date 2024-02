Velletri, l’assessore Ilaria Neri sugli alberi tagliati in via delle Mura: “Era necessario, ma già prevista ripiantumazione”

“Ogni singolo albero, per me, come assessore all’ambiente, è un prezioso dono, e il fascino di Velletri è anche nella cornice naturalistica di grande pregio che ci contraddistingue. Per questo, l’abbattimento dei due olmi in via delle Mura dell’altro giorno, nel marciapiede dove alunni delle scuole elementari e medie passeggiano quotidianamente, non è stata una scelta indolore, ma necessaria, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Come la relazione tecnica stilata dall’agronomo dott. Marco Lelli, a cui il Comune ha delegato di valutare le condizioni degli alberi dimostra, esisteva un pericolo concreto e immediato per i cittadini. Gli alberi si trovavano in classe di rischio D. Per questo, la nostra scelta. Nel nome della salute pubblica, e anche dell’ambiente, dato che oltre all’abbattimento questa Giunta già aveva previsto un piano di sostituzione e di ripiantumazione di altre specie autoctone, per ripristinare il nostro patrimonio arboreo e rendere Velletri sempre più verde e vivibile”. Così in una nota l’Assessore all’Ambiente di Velletri Ilaria Neri.