Vasto incendio in un campeggio a Peschiera del Garda: diversi feriti

(Adnkronos) – Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6 nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme, a quanto si apprende, avrebbero coinvolto alcune roulotte e bungalow presenti nell’area e diverse persone sono state soccorse e trasferite in ospedale.

Alcune immagini del rogo sono state condivise sui social dall’ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

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