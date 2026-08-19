Vasseur: “Pronti per la seconda parte di stagione, in Olanda sarà una competizione molto serrata”

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“Zandvoort segna l’inizio della seconda parte della stagione: il nostro approccio resta lo stesso, affrontare una gara alla volta concentrarci su noi stessi. Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per quella che ci aspettiamo essere una competizione molto serrata”. Queste le parole del team principal della Ferrari Frederic Vasseur a pochi giorni dal Gp d’Olanda a Zandvoort, la prima gara dopo la pausa estiva del circus.

“Come sempre con il formato Sprint, avremo a disposizione una sola sessione di prove libere prima della Sprint Qualifying, il che rende ancora più importante la preparazione e il fatto di riuscire a fare tutto nel modo giusto fin dai primi giri -aggiunge Vasseur-. Zandvoort è una pista impegnativa sia per i piloti sia per le vetture e il nostro obiettivo sarà metterci nella migliori condizioni possibili per sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno.”

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