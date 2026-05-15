Imprese, Ghezzi (InfoCamere): “Con app Impresa Italia dati a portata di smartphone”

(Adnkronos) – ““Ciò che possiamo fare oggi, grazie all’app del Registro Imprese denominata ‘Impresa Italia’, è mettere a disposizione dell’imprenditore, direttamente sul suo smartphone, tutti i dati della sua azienda, come visure e bilanci.

Inoltre, grazie alla Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), contiamo di integrarla nel giro di qualche mese anche con le altre dieci autocertificazioni principali”. Lo ha detto Paolo Ghezzi, direttore generale di InfoCamere, partecipando al convegno nazionale “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”, oggi a Padova. L’appuntamento, promosso da Camera di Commercio di Padova, Unioncamere e InfoCamere, è stato occasione per celebrare i 30 anni dall’entrata in funzione del Registro delle Imprese che ha rappresentato e rappresenta un’innovazione significativa nel processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa a supporto delle imprese e della trasparenza del sistema economico.

La app ‘Impresa Italia’ vuole rispondere alle criticità emerse dall’indagine di Fondazione Promo PA, presentata nel corso dell’evento padovano. La ricerca ha “ha esaminato nello specifico i costi a carico delle imprese per le dieci autocertificazioni più diffuse, dal certificato antimafia al Durc (Documento unico di regolarità contributiva ), fino alla certificazione dei debiti tributari – fa sapere Ghezzi – rivelando che l’onere complessivo per le aziende supera i 600 milioni di euro all’anno”, conclude.

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