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Vasseur: “In Ungheria con fiducia, circuito si adatta bene alla Ferrari”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
“Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Questo ci dà fiducia, ma sappiamo anche che ogni Gran Premio rappresenta una storia a sé. Sulla carta l’Hungaroring potrebbe adattarsi un po’ meglio alle caratteristiche della nostra vettura, ma questo da solo non garantisce nulla”. Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur in vista del Gp d’Ungheria. “Come sempre, sarà l’esecuzione a fare la differenza: dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli mostrate nelle ultime gare -aggiunge Vasseur al sito ufficiale della scuderia di Maranello-. Abbiamo una squadra affiatata, due piloti super motivati e sappiamo di poter contare sul supporto di tutti i nostri tifosi: l’obiettivo è continuare per la nostra strada, lavorando bene fin dal venerdì per metterci nelle migliori condizioni in vista di qualifica e gara”. 

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