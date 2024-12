Vasco Rossi, chi è e cosa fa nella vita la moglie Laura: “Da anni insieme”

Vasco Rossi è legato dagli inizi della sua carriera a Laura. Chi è e cosa fa nella vita la moglie del rocker: “Da anni insieme”

Nel panorama musicale italiano, Vasco Rossi occupa un posto d’onore, essendo una vera e propria icona. Dietro di lui, c’è Laura Schmidt, una figura di grande importanza nella sua vita. La loro storia d’amore è caratterizzata da complicità e passione, vissuta lontano dai riflettori.

Laura Schmidt, nata a Milano nel 1970, ha radici italo-tedesche grazie a un padre originario di Ratisbona. La sua vita cambia nel 1986 quando, a soli 17 anni, incontra Vasco Rossi. Questo incontro, avvenuto grazie a Massimo Riva, chitarrista del cantante, segna l’inizio di una relazione profonda e duratura.

Vasco e Laura, la storia della vita

La coppia ha vissuto momenti intensi fin dall’inizio. Vasco, già padre di due figli e in un periodo complicato della sua vita, trova in Laura un amore forte e duraturo nonostante la differenza d’età e le difficoltà iniziali. Nel 1991, la nascita di Luca Rossi Schmidt, primo figlio della coppia, rafforza ulteriormente il loro legame.

Il matrimonio tra Laura e Vasco, celebrato il 7 luglio 2012, non nasce da un’esigenza romantica ma da considerazioni pratiche legate alla legislazione italiana sulle coppie di fatto. Laura Schmidt ha sempre preferito un basso profilo, vivendo una vita basata su valori come lo sport e la salute fisica, diventando un punto fermo per Vasco.

La loro relazione è costellata di momenti significativi, dal primo incontro fortuito fino alla decisione di trascorrere la vita insieme. Nonostante le difficoltà, tra cui il riconoscimento tardivo del secondo figlio da parte di Vasco, hanno dimostrato che l’amore può superare ogni ostacolo. Laura Schmidt rappresenta molto più che la moglie di Vasco Rossi; è l’incarnazione di un’esistenza condivisa basata su amore genuino e supporto reciproco, fondamentale per affrontare insieme le sfide della vita.