Vannacci e Alemanno a cena: “Berremo vino, qui per parlare di tante cose”

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Cena a Roma Nord per Roberto Vannacci e Gianni Alemanno. I due si sono incontrati in un ristorante sardo poche ore dopo l’uscita dell’ex sindaco di Roma dal carcere di Rebibbia. Come promesso, il leader di Futuro Nazionale ha accolto Alemanno insieme a un gruppo di parlamentari del movimento, tra cui Ziello, Furgiuele, Sasso e Pozzolo. “Berremo del vino e parleremo di tante cose”, ha dichiarato Vannacci (VIDEO).

Dopo un caloroso abbraccio, Vannacci e Alemanno si sono concessi alle domande dei cronisti, prima di accomodarsi a una grande tavolata all’aperto insieme agli altri ospiti.

L’ex sindaco di Roma è uscito dal carcere oggi dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni. Acclamato da una folla di attivisti al grido ‘Gianni, Gianni’ e ‘Uno di noi’, il leader di Indipendenza, 68 anni, si è fermato a parlare con i giornalisti. “Esco dal carcere da innocente. Ho fatto un anno e mezzo di carcere da innocente e non dovevo stare qua”, ha spiegato lo storico leader della destra sociale, raccontando di avere conosciuto in questa sua esperienza “una realtà terribile che è una vergogna per la nostra Repubblica”.

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