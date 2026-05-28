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Vaccini, Volpe (Siprec): “Somministrazione in farmacia strumento di protezione e prevenzione”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Le vaccinazioni antivirali sono uno strumento di protezione e prevenzione per ampie fasce di popolazione, in particolare anziani, cronici e pazienti fragili, fra cui quelli cardiopatici. E’ quindi utile estendere il programma di vaccinazione a realtà di prossimità come le farmacie, che offrono disponibilità e accessibilità”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Volpe, professore emerito della Sapienza, cardiologo dell’Irccs San Raffaele di Roma e presidente della Società italiana per la prevenzione cardiovascolare (Siprec), sottolinea il valore strategico dell’immunizzazione diffusa anche nelle farmacie per un sistema sanitario che deve “raggiungere in modo più efficace i cittadini sul territorio”. 

Per Volpe, “l’attuale organizzazione può non essere sufficiente” e “la vaccinazione in farmacia si inserisce molto ragionevolmente in questo contesto affiancandosi ai percorsi ospedalieri, ad esempio in occasione di un ricovero, o ai centri vaccinali”, aggiunge. 

Un esempio concreto arriva dalla vaccinazione antinfluenzale, “considerata da oltre dieci anni un pilastro della prevenzione cardiovascolare”, come ricorda l’esperto, perché “riduce infarti, ictus e ospedalizzazioni per scompenso cardiaco. Evidenze confermate da studi su larga scala”, osserva Volpe che aggiunge: “In prospettiva, anche altre vaccinazioni antivirali, come ad esempio quelle contro il Covid e l’Herpes zoster, possono proteggere i pazienti a rischio da conseguenze gravi”. “Le farmacie dei servizi rappresentano un modello su cui essere ottimisti, perché porta benefici concreti ai cittadini, aumentando prossimità, prevenzione e coperture vaccinali”, conclude. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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