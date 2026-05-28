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Ucraina, ucciso combattente italiano. Chi era Alex Pineschi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Il combattente volontario italiano Alex Pineschi è stato ucciso in Ucraina. A darne la notizia è l’associazione di volontari Memorial sul suo profilo Facebook: “Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che prestava servizio in Ucraina come volontario, ha perso la vita sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”. 

Non ci sarebbero ancora conferme ufficiali riguardo il decesso del 42enne originario di La Spezia, che dopo aver combattuto contro lo Stato Islamico in Iraq, aveva deciso di partire come volontario al servizio delle forze di difesa di Kiev che si difendevano dall’invasione russa.  

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