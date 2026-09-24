Vanessa Incontrada si è sposata, le nozze con Rossano Laurini: la prima foto dopo il ‘sì’

(Adnkronos) –

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati. Dopo 19 anni d’amore insieme, l’attrice e l’imprenditore si sono giurati amore eterno ieri a Greve in Chianti, in un angolo della Toscana. A condividere la prima foto sui social è stata proprio Incontrada che ha postato uno scatto che ritrae la coppia dopo aver pronunciato il fatidico ‘sì’, avvolti da un grande arco di fiori bianchi.

La relazione tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è cominciata nel 2007, poi l’anno successivo sono diventati genitori di Isal. Ospite a Verissimo, la conduttrice aveva parlato di alcuni momenti difficili attraversati dalla coppia, come una crisi lunga 2 anni: “Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni. La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l’amore che mi ha dato e mi sta dando adesso”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)