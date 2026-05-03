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Valanga distrugge rifugio sul Gran Sasso a Fano Adriano. Sindaco: “Se ci fossero stati ospiti, oggi parleremmo di un Rigopiano bis”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Una slavina ha distrutto il rifugio situato sulla nostra montagna. Se ci fossero stati degli ospiti, oggi parleremmo di un Rigopiano bis”. Con queste parole il sindaco di Fano Adriano (Teramo), Luigi Servi, ha annunciato quanto accaduto al Rifugio del Monte, travolto da una valanga che ha devastato la struttura.  

Il rifugio, situato a circa 1.600 metri di altitudine lungo il Sentiero Italia, nella vallata dominata dalla cima di Male Cupo, rappresentava un punto di riferimento per escursionisti e appassionati della montagna. La massa di neve ha abbattuto la struttura. Al momento dell’impatto il rifugio era vuoto e non si registrano feriti.  

Proprio per evitare ulteriori pericoli, il primo cittadino ha disposto l’immediata interdizione dell’area, vietando il transito a escursionisti e alpinisti fino a nuova comunicazione, a causa dell’instabilità del manto nevoso. Le autorità locali continueranno a monitorare il versante. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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