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Mondiali, oggi Spagna-Capo Verde – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Esordio ai Mondiali 2026 per la Spagna. Oggi, lunedì 15 giugno, la Nazionale iberica sfida Capo Verde – in diretta tv e streaming – nella prima giornata del girone H, completato da Uruguay e Arabia Saudita, nella Coppa del Mondo in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta alle 18 ora italiana. 

Dove vedere Spagna-Capo Verde? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv.  

Nel gruppo H ci sono anche Arabia Saudita e Uruguay, in campo a mezzanotte.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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