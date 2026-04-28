Valve annuncia il nuovo Steam Controller

(Adnkronos) – Valve ha ufficializzato il lancio del nuovo Steam Controller, previsto per il prossimo 4 maggio al prezzo di 99 euro. La periferica si propone come il tassello mancante per uniformare l’esperienza d’uso tra PC, Steam Deck e le diverse soluzioni domestiche del produttore, puntando su una versatilità che abbraccia l’intera libreria digitale. Rispetto al passato, il dispositivo introduce innovazioni tecniche significative come le levette magnetiche dotate di tecnologia TMR, progettate per eliminare i problemi di usura meccanica e migliorare la precisione complessiva grazie ai sensori capacitivi integrati per i controlli di movimento.

Il fulcro dell’esperienza d’uso è rappresentato dallo Steam Controller Puck, un accessorio multifunzione che opera sia come trasmettitore wireless ad alta velocità che come stazione di ricarica magnetica. L’integrazione nativa con Steam Input permette di mantenere una parità di controlli totale con lo Steam Deck, includendo quattro tasti dorsali aggiuntivi e i caratteristici trackpad, strumenti essenziali per gestire i titoli solitamente vincolati all’utilizzo di mouse e tastiera. Un’attenzione particolare è stata rivolta al feedback aptico e alla gestione della mira attraverso il sistema Grip Sense, che attiva il giroscopio in modo intelligente tramite il tocco capacitivo, offrendo una risposta naturale nelle sessioni di gioco più frenetiche.

La compatibilità estesa assicura il funzionamento della periferica su qualsiasi dispositivo animato dal software Valve, dai PC Windows e Linux fino ai dispositivi mobile e ai sistemi VR tramite lo Steam Frame. Grazie alla condivisione delle configurazioni della community, gli utenti potranno accedere a schemi di controllo ottimizzati per migliaia di titoli fin dal giorno del lancio, senza dover ricorrere a mappature manuali complesse. Con questa mossa, Valve consolida ulteriormente la propria infrastruttura hardware, offrendo uno strumento di precisione capace di adattarsi con la stessa efficacia sia alla postazione fissa che al gioco in streaming nel salotto di casa.

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