Valanga sul Monte Bianco, morti due sciatori

(Adnkronos) – Due sciatori sono morti e un terzo è rimasto ferito in seguito ad una valanga sul versante francese del Monte Bianco, nelle Alpi Graie. Lo ha comunicato la Prefettura di polizia dell'Alta Savoia. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, quando un gruppo di otto sciatori è stato sorpreso dalla valanga, mentre sciavano in fuoripista nella località di Saint-Gervais-les-Bains, a circa 2.300 metri di altezza. Le vittime sono una donna britannica di 54 anni e suo figlio di 22. I due, ha reso noto la Procura della Repubblica francese, stavano sciando sotto la supervisione di un maestro in una zona fuoripista. Gli altri cinque sciatori sono riusciti a scampare illesi dalla valanga, che si è estesa per una lunghezza di circa 400 metri. Nelle ricerche sono stati mobilitati per quasi cinque ore una ventina di soccorritori, due squadre cinofile, un medico e due elicotteri, ha detto in una nota il pubblico ministero Karline Bouisset. E' stata aperta un'indagine per ''omicidio colposo''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

