Sicilia, Fedagricoltura: “Stato di crisi eccezionale del comparto dell’uva da tavola”

(Adnkronos) – Il presidente provinciale di Agrigento e reggente regionale di Fedagricoltura Giancarlo Granata comunica di aver inviato una nota ai vertici dell’assessorato regionale dell’Agricoltura della Regione Sicilia, Luca Sammartino e Dario Cartabellotta, in cui chiede un incontro in merito all’attuazione dei provvedimenti derivanti dalla dichiarazione di 'stato di crisi eccezionale' del comparto dell’uva da tavola siciliana. Granata argomenta la richiesta e riassume i punti principali della vicenda: “Va ricordato, anzitutto, che con deliberazione numero 161 del 18 aprile scorso, la giunta dichiarava lo stato di crisi eccezionale del comparto dell’uva da tavola e dava mandato al Dipartimento regionale dell’agricoltura per la realizzazione di un programma di qualificazione e orientamento al mercato dell’uva da tavola in Sicilia attraverso gli strumenti di politica agricola comune (Piano strategico della Pac )". "Va anche ricordato – sottolinea – che, a seguito della gravissima situazione di crisi del comparto verificatasi nel corso della campagna di produzione e commercializzazione del 2022, i comuni avevano provveduto a inoltrare alle istituzioni le richieste avanzate dai produttori agricoli. Infine, non vanno dimenticati i danni provocati dalla peronospera nel maggio di quest’anno, così ingenti da indurre la giunta siciliana a dichiarare lo stato di calamità naturale – danni particolarmente rilevanti nelle provincie di Agrigento, Trapani e Palermo, in una percentuale che va dal 25% al 90% dell’intera produzione". "Il provvedimento – sottolinea – sembrava un forte segnale di attenzione nei riguardi di un settore strategico per l’economia di un vasto comprensorio ma, trascorso circa un anno, i nostri imprenditori non hanno avuto nessun riscontro dell’adozione di misure derivanti dal riconoscimento dello stato di crisi”. “Pertanto – continua – chiediamo di sapere, continua Granata, quale sia lo stato dell’arte della realizzazione del programma di qualificazione e orientamento del mercato dell’uva da tavola in Sicilia attraverso gli strumenti di politica agricola comune, come previsto dalla deliberazione della Giunta di Governo sopra richiamata e quali siano le linee d’indirizzo strategico”. “Per queste ragione – conclude Giancarlo Granata – come Fedagricoltura chiediamo un incontro con l’assessore regionale Sammartino ribadendo la disponibilità a trovare le soluzioni più opportune al fine di dare ai nostri imprenditori agricoli le giuste risposte”. —lavoro/sindacatiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

