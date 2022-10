Va a caccia senza permesso ad Ardea, denunciato 70enne

A caccia senza permesso. Per questo gli agenti del commissariato distaccato di Albano hanno denunciato alla procura di Velletri, un 70enne sorpreso ad Ardea, in località Fosso di Torre Bruno in procinto di sparare ad animali. I poliziotti hanno accertato che l’uomo non era in possesso del permesso perché gli era stato ritirato nel 2017 dalla questura di Roma per illeciti sul possesso di armi. Oltre al sequestro del fucile, sono state sequestrate le cartucce ed un richiamo artigianale per uccelli.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...