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Usa-Iran, Teheran: “Non permetteremo a ispettori Aiea di visitare siti nucleari” – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha dichiarato che “Teheran non ha intenzione di consentire agli ispettori dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) di visitare i siti nucleari bombardati durante la guerra”. La dichiarazione di Baghaei contraddice le affermazioni del vicepresidente statunitense JD Vance, il quale aveva affermato che i negoziati in Svizzera tra Usa e Iran avevano portato a un accordo per consentire all’Aiea di visitare i siti iraniani. 

L’Iran sostiene di avere prove del coinvolgimento di alcuni Paesi della regione nel conflitto condotto da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica. “Abbiamo prove conclusive che alcuni Paesi della regione hanno partecipato alla guerra Usa-Israele contro l’Iran – ha affermato Baghaei, aggiungendo che tali Stati potrebbero essere esposti a conseguenze legali – Ci rammarica vedere questo. Adotteremo tutte le misure necessarie a questo riguardo”. 

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