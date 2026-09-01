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US Open, terza giornata: da Musetti a Cobolli, programma e dove vederli in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Oggi, martedì 1 settembre, continuano gli US Open 2026. L’ultimo Slam della stagione con diversi azzurri e big in campo – in diretta tv e streaming. Spazio per l’esordio di Lorenzo Musetti contro il britannico Arthur Fery e Flavio Cobolli, che se la vedrà con l’argentino Francisco Comesana. In campo anche Alexander Zverev contro Lorenzo Sonego. Ecco il programma completo della seconda giornata. 

 

Ecco il programma completo di oggi, martedì 1 settembre, agli US Open: 

ARTHUR ASHE STADIUM
 

Ore 17:30 – M. Keys vs [22] A. Korneeva 

a seguire – T. Fritz [9] vs D. Blanch 

Ore 1:00 – Z. Sonmez vs C. Gauff [4] 

a seguire – A. Zverev [1] vs L. Sonego 

LOUIS ARMSTRONG STADIUM
 

Ore 17:00 – F. Comesana vs F. Cobolli [5] 

a seguire – M. Andreeva [5] vs J. Tjen 

Ore 1:00 – A. Vallejo vs G. Monfils 

a seguire – M. Stoiana vs A. Eala [17] 

GRANDSTAND
 

Ore 17:00 – T. Frodin vs E. Rybakina [2] 

a seguire A. Fery vs L. Musetti [13] 

a seguire I. Jovic [14] vs M. Frech 

non prima delle 3:00 – A. Guerrieri vs A. de Minaur [6] 

STADIUM 17
 

Ore 17:00 – Y. Putintseva vs B. Bencic [12] 

a seguire D. Kasatkina vs P. Badosa 

a seguire R. Jodar [12] vs T. Kokkinakis 

non prima delle 2:30 – M. Giron vs I. Buse [32] 

COURT 5
 

Ore 17:00 – F. Misolic vs F. Cerundolo [24] 

a seguire A. Potapova [24] vs T. Valentova 

a seguire K. Quevedo vs E. Mertens [23] 

a seguire – J. Choinski vs B. van de Zandschulp 

COURT 6
 

Ore 17:00 – G. Knutson vs E. Lys 

a seguire L. Havlickova vs A. Bondar 

a seguire J. Cerundolo vs A. Gea 

a seguire – M. Linette vs F. Jones 

COURT 7
 

Ore 17:00 – D. Sweeny vs C. Moutet 

a seguire D. Vidmanova vs J. Bouzas Maneiro 

a seguire A. Rus vs L. Jeanjean 

COURT 10
 

Ore 17:00 – M. Bellucci vs Z. Piros 

a seguire J. de Jong vs F. Passaro 

a seguire N. Bartunkova vs M. Sherif 

COURT 11
 

Ore 17:00 – N. Basavareddy vs T. Schoolkate 

a seguire T. Maria vs J. Ostapenko [30] 

a seguire F. Marozsan vs M. Zheng 

COURT 12
 

Ore 17:00 – M. Sakkari [32] vs R. Montgomery 

a seguire Z. Bergs [31] vs C. Taberner 

a seguire Z. Svajda vs D. Altmaier 

a seguire – O. Oliynykova vs R. Brantmeier 

COURT 13
 

Ore 17:00 – Y. Starodubtseva vs E. Seidel 

a seguire C. Ugo Carabelli vs J. Struff 

a seguire A. Molcan vs B. Bonzi 

 

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

 

sport

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Settembre 2026
Lettura di 2 minuti
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Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

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