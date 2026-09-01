US Open, oggi Cobolli-Comesana: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Flavio Cobolli debutta agli US Open 2026. Oggi, martedì 1 settembre, il tennista azzurro sfida l’argentino Francisco Comesana – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam americano. Cobolli arriva a New York dopo l’eliminazione al terzo turno al Masters 1000 di Cincinnati, quando si arrese ad Arthur Fils, poi vincitore del torneo.

La sfida tra Cobolli e Comesana è in programma oggi, martedì 1 settembre, alle non prima delle ore 17. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Cobolli nell’ultimo Masters 1000 di Montecarlo.

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

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